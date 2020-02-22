رياضة | عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيد بنداري، تقرير حكم مباراة السوبر المصري والذي أشرف على إدارته النرويجي سيفين أودفار موين، بالإمارات.

وأوضح حكم المباراة خلال تقريره عن أسباب قيامه بإشهار الكارت الأحمر للاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، رغم نهاية المباراة.

وكتب الحكم الدولي في تقريره، أنه قام بطرد اللاعب المذكور سلفًا بعدما شاهده يتوجه نحو أحد لاعبي الزمالك، وقام بركله بالقدم والاشتباك معه بالأيدي.

وكانت لجنة الانضباط، قامت باستدعاء حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، لسماع أقواله في أحداث مباراة السوبر المصري.

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وجاء استدعاء الزناتي، من أجل تسليم تقريره الذي أعده عقب المواجهة التي جمعت الأهلي والزمالك، بكأس السوبر المصري في الإمارات قبل إصدار العقوبات بشكل رسمي.

وشهدت أحداث مباراة السوبر المصري، أحداثًا خارجة عن الإطار الرياضي عقب نهايتها، والتي شاهدها جميع متابعي كرة القدم حول العالم، من لاعبي الفريقين والاشتباكات بالألفاظ والأيدي.

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم، حاليًا اجتماعًا منذ الساعات الأولى للجنة الانضباط للبت في أمر أحداث مباراة القمة المصرية على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.