رياضة | عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمتمن مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية ترفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية.

ويأتي رفض الأمن لإقامة اللقاء بسبب التوتر بين جماهير الأهلي والزمالك في الفترة الحالية على خلفية شغب مباراة السوبر المصري في الإمارات والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..