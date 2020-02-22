رياضة | مورا يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورا يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة تشيلسي في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : فيرتونخين - سانشيز - ألدرفاليد - تانجانجا - ديفيز.

خط الوسط : وينكس - ندومبيلي - لوسيلسيو - بيرغويجن.

خط الهجوم : لوكاس مورا.

ونجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز بالمباراة الماضية على حساب فريق أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.