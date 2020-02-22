رياضة | خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من طاقم حكام الذي سيدير مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك الاثنين المقبل.

وقال المصدر إنه تم الاتفاق على طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة وسيصل غدًا إلى القاهرة.

Advertisements

المصدر أضاف بأنه تم حجز تداكر الطيران للحكام وسيصل القاهرة غدًا الأحد لإدارة المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.

وتابع بأن اتحاد الكرة لن يؤجل المباراة وستقام في موعدها بعدها تم الحصول على الموافقات الأمنية بإقامتها على ستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك في السابعة والنصف من مساء بعد غد الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.