رياضة | فتح ابواب استاد الألومنيوم لاستقبال الجماهير ضد البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح ابواب استاد الألومنيوم لاستقبال الجماهير ضد البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح صالح، مدير نادي الألومنيوم، والمشرف على فريق الكرة ، إن إدارة النادي سوف تقوم بفتح الأبواب الخلفية لاستاد ملعب الألومنيوم، غدا الأحد ، لاستقبال الجماهير، لمؤازرة الفريق في لقائه الهام أمام البنك الأهلي، بالجولة الـ 16 لمجموعة الصعيد، من دوري القسم الثاني.

وأشار صالح في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضى" الي ان الفريق يؤدي تدريباته بكل جدية وتركيز، استعدادا للقاء الهام أمام البنك الأهلي، موضحا ان الفريق سوف يدخل مباراته المقبلة كامل العدد بدون إصابات أو إيقافات، ولاينقصه سوى دعم الجماهير في هذا اللقاء الهام.

ويدخل فريق الالومنيوم المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويامل في تحقيق الفوز والعودة للمنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

فيما يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 32 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز ومواصلة الصدارة.

وكانت لجنة المسابقات، قررت إقامة مباراة الألومنيوم أمام البنك الأهلي في الجولة16، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بدل من الساعة الثانية والنصف.