رياضة | تشكيل تشيلسي ضد توتنهام.. لامبارد يتحدى مورينيو بـ"جيرو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي ضد توتنهام.. لامبارد يتحدى مورينيو بـ"جيرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل فريقه لمباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزيه مورينيو في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: كاباييرو

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خط الدفاع: أزبيلكوتا - جيمس - روديجير - كريستينسين

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - ماونت - باركلي - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: جيرو

وكان تشيلسي قد خسر في المباراة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج.