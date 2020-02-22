رياضة | تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بنداري لإصدار قرارات اللجنة الخاصة بعقوبات مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وتعقد لجنة الانضباط اجتماعًا حاليًا في مقر الجبلاية للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في الإمارات.

ويأتي اجتماع لجنة الانضباط، بعدما شهدت مباراة السوبر أحداثًا خارجة عن إطارها الرياضي عقب نهايتها والتي كانت لصالح الفارس الأبيض.

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وتتجه اللجنة إلى إصدار عقوبات مغلظة ضد كل من شيكابالا بالإيقاف 6 مباريات وطارق حامد 4 مباريات وإمام عاشور 4 مباريات من الزمالك بينما جاءت عقوبات لاعبي الأهلي بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا 4 مباريات وجونيور أجايي 4 مباريات وأليو بادجي مباراتين.

وتعتمد لجنة الانضباط في عقوباتها على تقرير الحكم النرويجي بالإضافة إلى أعضاء الجبلاية المتواجدين في المباراة، والاستعانة بلقطات الفيديو من أجل توقيع العقوبات اللازمة.

وكان الزمالك توج بالسوبر المصري على حساب الأهلي، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت أول أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.