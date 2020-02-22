رياضة | مباريات ساخنة للبنك وبترول أسيوط وشبان قنا والمنيا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات ساخنة للبنك وبترول أسيوط وشبان قنا والمنيا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غداً الأحد منافسات الجولة 16 للمجموعة الأولى للقسم الثاني مجموعة الصعيد بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة.

ومن المنتظر أن تشهد تلك الجولة، مباريات نارية ومرتقبة، أبرزها، الألومنيوم مع البنك الأهلي، وشبان قنا مع الفيوم، والمنيا مع الإعلاميين.

1- الألومنيوم مع البنك الأهلي

على استاد الألومنيوم، يخوض فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر الكنانى برصيد 29 نقطة، مباراة قمة مع فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 32 نقطة، وحقق فريق البنك الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- بنى سويف مع بترول أسيوط

يستضيف فريق بنى سويف - وصيف المجموعة - بقيادة حسن موسى برصيد 31 نقطة، فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس، بقيادة محمد عبد السميع برصيد 21 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- شبان قنا مع الفيوم

يلتقي فريق شبان قنا، صاحب المركز الرابع، بقيادة كمال الزين برصيد 29 نقطة، مع فريق الفيوم صاحب المركز العاشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 14 نقطة ٠

حقق فريق قنا الفوز بهدفين دون رد في المباراة الأولى.

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4- طهطا مع تليفونات بني سويف

يلعب فريق طهطا - متذيل المجموعة - بقيادة مصطفى حكيم برصيد 7 نقاط، مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس، بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 22 نقطة، وحقق فريق تليفونات الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الأولى.

5- المنيا مع الإعلاميين

على استاد جامعة المنيا، يواجه فريق المنيا صاحب المركز التاسع بقيادة شديد قناوي برصيد 16 نقطة فريق الإعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد صالح برصيد 18 نقطة، وحقق الإعلاميين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

6- سوهاج مع ديروط

على استاد سوهاج، يلتقي فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد كشرى برصيد 19 نقطة، مع فريق ديروط صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 8 نقاط، وحقق فريق ديروط الفوز بهدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 32 نقطة

2- بنى سويف 31 نقطة

3- الألومنيوم 29 نقطة

4- شبان قنا 29 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- بترول أسيوط 21 نقطة

7- سوهاج 19 نقطة

8- الإعلاميين 18 نقطة

9- المنيا 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 7 نقاط