لو باريزيان: نيمار قد يجدد مع باريس سان جيرمان

السبت 22 فبراير 2020

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن موقف جناح باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، ​نيمار​ دا سيلفا من تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران عام 2022.

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وأفادت الصحيفة، أن الدولي البرازيلي لا يمانع التجديد لما بعد هذا التاريخ، عندما انتقل من ​برشلونة​ في صيف 2017.

ويأتي ذلك، رغم اهتمام النادي الكتالوني في استعادة البرازيلي مرة أخرى، وعودته للـ"كامب نو" في الميركاتو الصيفي المقبل بعد غياب دام 3 سنوات.

يذكر أن الصحافة الإسبانية تلمح إلى إمكانية عودة نيمار من خلال بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يتيح لنيمار فسخ عقده مقابل 180 مليون يورو.