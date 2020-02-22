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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحدد شرطه لضم سيلفا والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن شرط نادي ميلان الايطالي لاستعادة مدافعه المخضرم تياغو سيلفا صخرة دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي مرة اخرى.
وارتبط الدولي البرازيلي مؤخراً بامكانية العودة الى ميلان مع نهاية الموسم الحالي، في ظل اقترابه من الرحيل عن النادي الباريسي.
سيلفا يبلغ حاليًا 35 عامًا، ولكن بحسب الصحيفة، عليه تخفيض راتبه السنوي إذا اراد الانضمام إلى ميلان.
وهذا هو الشرط الذي طلبه المسؤولون في ميلان من البرازيلي، كما كان الحال عند مفاوضاتهم مع زلاتان إبراهيموفيتش.
يذكر أن ميلان يحاول تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات من أجل النهوض مرة أخرى بعد ابتعاده لفترة طويلة عن البطولات الكبرى.
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