السيتي يستعين بـ محام شهير لايقاف عقوبة اليويفا

السبت 22 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، عن تطور جديد بشأن خطة مانشستر سيتي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبلة.

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وكان الاتحاد الأوروبي ( ​اليويفا​ ) قد أصدر عقوبة قاسية بحق مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفته لوائح قانون اللعب المالي النظيف.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن السيتي قد لجأ إلى المحامي الشهير ​ديفيد بانيك​ الذي نجح في إيقاف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين، للعمل على إنهاء عقوبة السيتيزن.

وأشارت إلى أن السيتي سيمنح المحامي الجديد نحو 20 ألف جنيه إسترليني يوميًا للعمل على القضية.