شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إحراج وفشل للاعب برشلونة الجديد في يوم تقديمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان فريق برشلونة سباقاً إلى استغلال القانون الجديد في انتقالات اللاعبين في إسبانيا، والذي يسمح لأي ناد بالتعاقد مع لاعب خارج فترة الانتقالات في حال تعرض لاعب في النادي لإصابة تبعده عن الملاعب لأكثر من 5 أشهر، وهو ما حصل مع الفرنسي ديمبلي، ليتعاقد قبل أيام برشلونة رسميا مع لاعب ليغانيس، الدانماركي مارتن برايتويت مقابل 18 مليون يورو.

لكن تقديم اللاعب رسميا إلى وسائل الإعلام قبل يومين، لم يسر بالطريقة الصحيحة، إذ فشل مارتن في مداعبة الكرة أمام أعين الكاميرا، ما أوقعه في حرج كبير، خاصة في ظل الحديث عن إمكاناته الفنية المتواضعة، فقد سبق لموقع «بي بي سي» أن استغرب تعاقد برشلونة مع لاعب فشل في ميدلسبرا الإنجليزي، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى ليغانيس، بجانب نجم برشلونة السابق خوليو ساليناس، الذي قال لصحيفة «ماركا» الإسبانية إنه غير مستوعب أن يتعاقد برشلونة مع لاعب لا يمكنه المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كون التعاقد معه تم خارج فترة التعاقدات الرسمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. إحراج وفشل للاعب برشلونة الجديد في يوم تقديمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.