شكرا لقرائتكم خبر عن «مينديز» يعرض خدمات روبين نيفيس على ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز خدمات اللاعب روبين نيفيس، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، على نادي ريـال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن «مينديز» يرغب في مشاهدة اللاعب البرتغالي بقميص الفريق الملكي، إلا أنه سيتعين على ريـال مدريد دفع قرابة 80 مليون يورو للحصول على خدماته.

وشارك لاعب الوسط في 39 مباراة حتى الآن مع ناديه الإنجليزي أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.