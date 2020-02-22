أزمة السوبر تشتعل.. الأهلي يشكو لاعبي الزمالك.. والأحمر يستعين بفيديوهات تدين الأبيض.. وبلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

الأهلي يبحث تقديم شكوى ضد الزمالك

من جانبها، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبي الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظاً خارجة لجمهور ولاعبى الفريق لاتخاذ عقوبات ضدهم، وذلك عقب مباراة السوبر.

وقالت الصحيفة إن مسئولي الأهلي يرون أن بعض من لاعبي الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريي الفريق، حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على بعض لاعبي الأحمر.

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك

وفي سياق متصل، أعد مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإدارى للأبيض عقب المباراة.

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ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك وأفراد من الجهاز الإداري هم من بدأوا في التشابك مع لاعبى الأهلي، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التى تدين الزمالك، حيث أعد مسئولو الأهلى فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبى الأبيض ضدهم، وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ العقوبات اللازمة.

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

وعلى صعيد متصل، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأقفادت صحيفة "الدستور" بأن المحامي قال في بلاغه "إنني غير منتمي ولا مؤيد ولا مشجع لأي فريق رياضي ولكن أصابني الفزع والهلع حينما توجة المبلغ ضدة شيكابالا لاعب في نادي الزمالك إلى جماهير الأهلي، عقب إعلان الحكم التتويج بمباراة السوبر المصري بدولة الإمارات الشقيقة."

وأضاف صبري: "وبعد تسجيل عبدالله جمعة لركلات الجزاء الخامسة وحسم البطولة، توجه المبلَّغ ضده إلى مدرجات النادي الأهلي وصدرت منه إشارات بذيئة حقيرة كان لها أسوأ الأثر فى نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، فضلًا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم".

وتابع: "هذا الفعل ساهم في إشعال الفتنة داخل الملعب ودخول اللاعبين في اشتباكات عقب انتهاء المباراة، وأن ما حدث فضلًا عن كونه تصرفًا غير مسئول، دون اكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولى عهد أبوظبى اللذين شملا الجميع برعايتهما."

وشدد المحامي على ضرورة محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملائهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون لكونها "تشكل أركان جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة إلى الدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا."

وأوضح المحامي أنه "لا يحق للاعب المذكور أن هذه الواقعة كانت بالخارج ولا يختص بها القضاء المصري وهذا الدفاع مردود عليه بأن المباراة كانت مذاعة علي كل الفضائيات وشاهدها كل مواطن وشاب وسيدة علي الأراضي المصرية مما ينعقد به الاختصاص للقضاء المصري."

وتمسك المبلغ بعد الاطلاع علي هذا البلاغ ومشاهدة الأسطوانة المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضد شيكابالا -محمود عبد الرازق- لاعب كرة قدم بنادي الزمالك الرياضي للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتوقيع أقصى عقوبة علية لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة للدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا بخلاف تسببة فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي، ظهر السبت، لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز، حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد.