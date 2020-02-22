الاتحاد الحلبي ينهي عقد مدربه التونسي يعقوبي

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أعلنت إدارة نادي الاتحاد الحلبي السوري في بيان رسمي عن إنهاء عقد مدرب فريقها الأول التونسي قيس اليعقوبي بالتراضي.

وأشار البيان أنه "بناء على اجتماع المدرب قيس اليعقوبي مع رئيس مجلس الإدارة مفيد مزيك تم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد المبرم بين قيس اليعقوبي كمدرب للفريق الأول بالتراضي".

وكان فريق الاتحاد تعرض لخسارة قاسية أمام الوثبة صفر-3 في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة سوريا وقبلها أمام الجزيرة متذيل الترتيب بهدف وحيد ويحتل حاليا المركز السادس.

من جهة ثانية كلفت إدارة النادي المدرب المحلي أحمد هواش بقيادة الفريق مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب اجنبي على حد قولها.

يذكر أن اليعقوبي كان أول مدرب عربي واجنبي يعود للملاعب السورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل نحو تسع سنوات.