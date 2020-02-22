ليكرز يعزز صدارته للمنطقة الغربية ورابتورز يستعيد نغمة الفوز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمنطقة الغربية بفوز هام على ممفيس غريزليز 117-105 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين استعاد توروبتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي نغمة الانتصارات.

والفوز هو الرابع تواليا لليكرز والثالث تواليا له على غريزليز هذا الموسم ليرفع رصيده الى 42 فوزا مقابل 12 خسارة.

وساهم نجما الفريق ليبرون جيمس وانطوني ديفيس بأكثر من نصف نقاط ليكرز، فسجل الاول 32 نقطة مع 7 تمريرات حامسة، واضاف الثاني 28 نقطة و13 متابعة.

تقدم ليكرز في نهاية الشوط الاول بفارق 19 نقطة (60-41)، ثم نجح غريزليز في فرض سيطرته على مجريات الربع الثالث تماما مقلصا الفارق الى اربع نقاط في احدى مراحله (88-84)، لكن ليكرز رد التحية من خلال تسجيله 13 نقطة مقابل 3 فقط لمنافسه مباشرة لينهي المباراة بفارق مريح.

ويلتقي ليكرز مع بوسطن سلتيكس ثالث المنطقة الشرقية الاحد في مواجهة نارية وثأرية بالنسبة الى الاول بعد تلقيه خسارة قاسية في عقر دار منافسه قبل حوالي شهر.

واعلنت رابطة كرة السلة الاميركية بان مباراة دربي لوس انجليس بين ليكرز وكليبرز التي كانت مقررة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي وتأجلت بعد مصرع اسطورة الاول كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 26 من الشهر الماضي، ستقام في 9 نيسان/المقبل على ملعب "ستايبلز سنتر" الذي يتقاسمه الفريقان.

-37 نقطة لسياكام-

في المقابل، استعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي نغمة الانتصارات اثر تغلبه على فينيكس صنز 118-101 محققا فوزه الثامن تواليا على ملعبه والسادس عشر في اخر 17 مباراة.

وكان بروكلين نتس اوقف سلسلة من 15 انتصارا لرابتورز قبل يومين.

Advertisements

وفرض الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة بينها 25 نقطة في الشوط الاول بالاضافة الى 12 متابعة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفين بوكر مع 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وقال سياكام "اشعر بحيوية كبيرة".

اما مدرب صنز ريكي روبيو فقال "وضع الفريق المنافس النقاط على الحروف منذ بداية المباراة ليؤكد من دون ادنى شك بانه من المنافسين على اللقب".

وعزز رابتورز بالتالي مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس المتصدر رافعا رصيده الى 39 انتصارا مقابل 16 هزيمة.

وقاد غوردون هايوارد فريقه بوسطن سلتيكس الى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 127-117 بتسجيله 29 نقطة. واضاف زميلاه جايسون تاتوم ودانيال تيس 28 و25 نقطة على التوالي.

وغاب عن سلتيكس نجمه الاخر كيمبا ووكر الذي يعاني من اصابة في ركبته.

وتغلب اوكلاهوما سيتي على دنفر ناغتس 113-101 بفضل 29 نقطة لكريس بول، في حين سجل الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة للخاسر.

وتغلب دالاس مافريكس على اورلاندو ماجيك 122-106 في مباراة تألق فيها السلوفيني لوكا دونسيتش الذي كان قاب قوسين او ادنى من تسجيل "تريبل دبل" لكنه اكتفى ب33 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة. وسجل زميله اللاتفي كريستابس بورزينغيس 24 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وحقق مدرب كليفلاند كافالييرز الجديد جاي بي بيكرستاف بداية جيدة بقيادته فريقه الى الفوز على واشنطن ويزادرز 113-108 بفضل 25 نقطة لكولين سكستون.