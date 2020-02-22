شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير قمة الدورى بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تأكيدات مسئولى اتحاد الكرة بأن مباراة الأهلى والزمالك ، المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، ستقام فى موعدها الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ولا نية لتأجيلها، إلا أن هناك من يتحدث عن إمكانية تأجيل المباراة وعدم إقامتها فى موعدها، وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ما هو موقف اتحاد الكرة من قمة الاثنين المقبل؟

ج:اتحاد الكرة أعلن أن المباراة ستقام فى موعدها الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ولا توجد أية محاولات لتأجيلها أو إلغائها.

س: هل ناقش مسئولو اتحاد الكرة فكرة التأجيل؟

ج: مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

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واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

س: ما هى الحالة التى قد يؤجل فيها اتحاد الكرة مباراة الزمالك؟

ج: وفقاً لتصريحات مسئولى اتحاد الكرة، فإن المباراة لن يتم تأجيلها إلا حال وصول خطاب من الجهات الأمنية بالتأجيل.

س: وماذا عن موقف الزمالك؟

ج: الزمالك مازال رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.