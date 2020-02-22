شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبًا فى معسكر المصرى بالإسماعيلية استعدادًا لمباراة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصري عصر اليوم السبت فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربى والمقرر إقامتها بالسويس فى الثامنة مساء الأحد أول مارس المقبل.

وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى :

فى حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، ايهاب العايدي.

فى خط الدفاع : إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

فى خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل “ميسي”، أيمن ندا.

فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالنادى، مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائى فريد شوقى ومحمود وادى، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت منهما فى حق جماهير النادى المصرى عقب نهاية مباراة المصرى والمقاولون العرب بكأس مصر.

وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر .

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وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للتتويج بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وتقدم مجلس إدارة النادى المصرى بخالص شكره لـ إيهاب جلال وجهازه المعاون على المجهودات التى بذلوها مع المصرى خلال فترة توليهم المسئولية منذ منتصف ديسمبر من العام 2018، متمنين لهم التوفيق فى مسيرتهم المستقبلية.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 أحرز رباعية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.