شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستغل الراحة لأداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى منتخب مصر للشباب بكامل قوام بعثته من جهاز فنى وإدارى وطبى ولاعبين مناسك العمرة بعد غد الاثنين، وقال الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، ورئيس البعثة، إن المنتخب سيستغل فرصة وجود 3 أيام راحة وسيؤدى مناسك العمرة بعد غد الاثنين على أن يعود فى اليوم ذاته.

ويحتل منتخب الشباب وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، هى نفس رصيد المنتخب السعودى المتصدر بفضل هدف أقل سكن شباكه.

تنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب، التى يلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.

وقال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، إن الجالية وجهت دعوات لمساندة منتخب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما آتى بثماره فى مباراة السعودية، إذ تواجد قرابة ثلاثة آلاف مشجع لمساندة المنتخب، بينهم مدرج خاص بالعائلات.

ويواجه منتخب الشباب نظيره الفلسطينى بعد غد الاثنين، فى ختام مبارياته بدور المجموعات، والذى جمع فيه 4 نقاط بالفوز على الجزائر 4/1 والتعادل 2/2 مع منتخب السعودية صاحب نفس رصيد النقاط.

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وتضم المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

والمجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

والمجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.