شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لـ حازم إمام وعبد الشافى فى الزمالك بسبب إصابات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، ومحمد عبد الشافى الظهير الأيسر للأبيض، لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب الإصابات التى عانى منها الثنائى فى الفترة الحالية، وذلك بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، مساء الخميس، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

وتعرض حازم إمام لإصابة بشد فى العضلة الضامة، فى حين عانى من محمد عبد الشافى من إصابة فى غضروف الركبة، حيث شارك الثنائى فى مباراة الأهلى الأخيرة فى السوبر المصرى، رغم إصابتهما، ومن المقرر أن تُحدد الفحوصات الطبية حجم إصابة ثنائى الأبيض.

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وكان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للتدريب غد، الأحد، حيث يرتبط الفريق بمواجهة الأهلى يوم الإثنين المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، حيث يترقب الجهاز الفنى للأبيض، القرار النهائى لاتحاد الكرة بشأن المباراة وموقف مجلس الإدارة من خوض اللقاء من عدمه، خاصة لعودة الفريق أمس من الإمارات.

يذكر، أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.