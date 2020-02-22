شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإيقاف 6 لاعبين من الأهلى والزمالك بعد أحداث شغب مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف 6 لاعبين من الأهلى والزمالك عقب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الجمعة الماضى بالإمارات وانتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح، واستدعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات للاستماع لأقواله فى الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى الذى جمع الأهلى والزمالك الخميس الماضى وانتهت بفوز الأبيض بضربات الترجيح والتتويج بلقب السوبر.

وتتجه النية لإيقاف ثلاثى الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور، بواقع 4 مباريات للأول و3 مباريات للثانى والثالث، بجانب غرامات مالية، وإيقاف ثلاثى الأهلى محمود كهربا ووليد سليمان وأجايى بواقع 3 مباريات للأول، واثنتين للثانى والثالث.

شهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجاً عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى مشادة وصلت للاشتباك بالأيدى.

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ومن المقرر أن يسلم الزناتى تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتى فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعى انشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر المران على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.