شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: «جميع أعضاء اتحاد الكرة شايفين إن القمة تتأجل».. ولكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تحدث مع جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيما يخص تأجيل مباراة القمة في الدوري، والمقررة الإثنين المقبل، وجميعهم يؤيدون تأجيل اللقاء.

Advertisements

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «قبل الأحداث التي شهدتها المباراة، تقابلت مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكلهم شايفين إن المباراة تتأجل، لكن مش عارفين يحطوا الماتش فين، وهايشوفوا حل إن شاء الله، وتقابلت أيضًا مع أعضاء لمجلس إدارة الأهلي، وهناك توجه لكده».

وتابع: «التأجيل في مصلحة الجميع، وخصوصا بعد التنشنة اللي حصلت، لكن لو متأجلتش الزمالك هايبقى في تصرف معين، خصوصا إنها مباراة ليست ذو أهمية مثل مباراة الترجي، أنا لسه فايز ببطولتين الحمدلله، وبطولة الدوري مش قريبة مني، وأنا شايف إن المباراة تتأجل وده أفضل للزمالك».