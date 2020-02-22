شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى برشلونة.. فالنسيا يسعى لإجراء صفقة استثنائية من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي فالنسيا لاستغلال الثغرة نفسها التي سمحت لنادي برشلونة بالتعاقد مع المهاجم مارتن برايثوايت رغم انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، لضم مدافع جديد من ريـال مدريد.

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وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن فالنسيا يرغب في التعاقد مع مدافع ريـال مدريد الشاب خافي سانشيز في صفقة استثنائية لتعويض غياب المصاب إيزيكيل جاراي.

وتسمح قواعد الدوري الإسباني للأندية بالتعاقد مع لاعب بشكل استثنائي في حال إثبات إصابة لاعب بالفريق لدرجة ستبعده عن المشاركة لـ 6 أشهر أو أكثر، وهو ما استغله برشلونة للتعاقد مع مهاجم ليجانيس، الخميس الماضي.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن ريـال مدريد قد لا يرحب برحيل لاعبه الذي يقضي حاليًا فترة إعارة لمدة موسم واحد مع ريـال بلد الوليد.