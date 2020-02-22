وفاة أول لاعب هزّ الشباك في ديربي النجمة والأنصار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

نعت إدارة نادي ​النجمة​ احد ابرز نجوم الفريق السابقين، اللاعب السابق ​سعد الدين برجاوي يقظان​، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.



وقال النادي في بيان عبر حسابه في فيس بوك: "برجاوي يقظان هو صاحب أول هدف بتاريخ ديربي كرة القدم اللبنانية وسجله لصالح النجمة أمام ​الانصار​ بباكورة مباريات القطبين بالدوري والتي اقيمت بتاريخ 8 كانون الأول 1968 وذلك بالدقيقة 10 في ذهاب الدوري (موسم 1968-1969)، وحينها فاز النجمة 2-1 على ملعب بيروت البلدي".

وأضاف النادي النبيذي: "الراحل انطلقت نجوميته بالدورات التي كان ينظّمها اللاعب التاريخي محمود البرجاوي "أبو طالب" في منطقة صبرا، ولعب إلى جانب يوسف الغول ومروان النيغرو واسامة الحسامي وسمير الديك وإبراهيم عيتاني، والذين اثروا كرة القدم اللبنانية بمراحل لاحقة".