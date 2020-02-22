سولسكاير: بإمكان مارسيال أن يسجل المزيد من الأهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

دعم المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ اللاعب أنتوني ​مارسيال​ ليسجل 20 هدفًا ل​مانشستر يونايتد​ هذا الموسم.

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وقال سولسكاير: "أعتقد أن أنتوني يمكنه أن يصبح أفضل ويحصل على عدد أكبر من الأهداف ويصل إلى عدد 20 بالتأكيد. لديه الجودة اللازمة، بالطبع. إنه لاعب جيد للغاية، يستغل فرصه بشكل جيد، يقوم بتسجيل الأهداف بطريقة محترفة".

وأضاف: "كما أنه يتلقى الكرة جيدًا في بعض الأحيان. لكن أود أن يكون أقوى جسديا".

يُذكر أن مانشستر يونايتد تعادل ما كلوب بروج 1-1 ضمن منافسات الدوري الأوروبي.