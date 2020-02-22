روني يسجل في المباراة رقم 500 له في الدوري الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

سجل قائد نادي ​مانشستر يونايتد​ السابق ولاعب ​ديربي كاونتي​ الحالي الانكليزي ​واين روني​ هدف في مباراته رقم 500 في ​الدوري الانكليزي​.



حيث نجح بذلك بمساعدة فريقه على انهاء المباراة التي جمعته مع نادي ​فولهام​ بالتعادل، ليحتل بذلك المركز ال12 في الترتيب برصيد 45 نقطة.

وكان روني قد نجح في تسجيل هدف في مباراته رقم 500 عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء من نقطة الجزاء، قبل ان ينجح لاغب فولهام الكساندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف رقم 22 له هذا الموسم ويعادلة الارقام.