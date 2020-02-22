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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني يسجل في المباراة رقم 500 له في الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
سجل قائد نادي مانشستر يونايتد السابق ولاعب ديربي كاونتي الحالي الانكليزي واين روني هدف في مباراته رقم 500 في الدوري الانكليزي.
حيث نجح بذلك بمساعدة فريقه على انهاء المباراة التي جمعته مع نادي فولهام بالتعادل، ليحتل بذلك المركز ال12 في الترتيب برصيد 45 نقطة.
وكان روني قد نجح في تسجيل هدف في مباراته رقم 500 عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء من نقطة الجزاء، قبل ان ينجح لاغب فولهام الكساندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف رقم 22 له هذا الموسم ويعادلة الارقام.
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