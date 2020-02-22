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مارسيلو يفتح الباب امام سان جيرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، ان الدولي البرازيلي ​مارسيلو​ ظهير ​​ الاسباني قرر الرحيل عن الفريق الملكي نهاية الموسم الحالي.

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وانضم مارسيلو إلى النادي الملكي في عام 2007، ونجح في خطف مركز اساسي في تشكيلة الميرينغي.

وبحسب موقع "أوك دياريو" الإسباني، فان مارسيلو قرر مغادرة ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، بعد مشاركته فقط في 8 مباريات في الليغا وأربع مباريات في ، بعدما نجح الفرنسي فيرلاند ميندي في خطف مركزه الاساسي في تشكيل المدرب زيدان هذا الموسم.

وتعد هذه الأخبار سارة لباريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، الذي أبدى رغبته مؤخرًا بضم مارسيلو في الصيف المقبل.

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