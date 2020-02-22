شكرا لقرائتكم جلسة تصفية الأجواء في الأهلي بقيادة "الكبار" بعد أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسة هامة مع باقي لاعبي الفريق خلال الساعات المقبلة من أجل التحدث في عدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد مباراة السوبر المحلي التي خسرها الأهلي لصالح الزمالك بعدما فاز الأخير بركلات الترجيح 3 / 4.

وينوي لاعبو الأهلي الكبار وفي مقدمتهم ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان التحدث مع جميع لاعبي الفريق في الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الأخيرة سواء فينما يتعلق بالاشتباكات التي حدثت أثناء وبعد المباراة أو فيما يتعلق بحالة الغضب التي انتابت جماهير الفريق بسبب خسارة السوبر وهي المشاعر التي يُقدرها لاعبو الفريق تماماً.

Advertisements

وقال مصدر في الأهلي ، إن لاعبو الفريق الكبار قرروا عقد جلسة مع زملاؤهم بالفريق من أجل التعهّد ببذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة بجانب "تصفية الأجواء" بينهم وعدم إثارة أية أزمات في الفترة المقبلة والتركيز في الملعب وعدم الانشغال بأية أمور أخرى لاسيما وأن الأهلي سيخوض ارتباطات هامة خلال الفترة المقبلة أبرزها مواجهة الزمالك بعد غد ، الأثنين، بالدوري بجانب مواجهتي صن داوانز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 29 فبراير الجاري و7 مارس المقبل في القاهرة وجنوب أفريقيا على التوالي.

ويهدف اللاعبين الكبار إلى إعادة الهدوء والانضباط إلى غرفة خلع ملابس الاهلي خاصة بعدما كشفت مباراة السوبر أن هناك حالة من التوتر لدى بعض اللاعبين أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الذى دخل في مشادات بعض لاعبي الزمالك خلال وبعد مباراة السوبر.