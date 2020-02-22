شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تستدعى حسام الزناتي لسماع أقواله فى أحداث شغب السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة برئاسة سيد بنداري ، لحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات للإستماع لأقواله في الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري الذى جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي و انتهي بفوز الأبيض بضربات الترجيح و التتويج بلقب السوبر.

شهدت مباراة السوبر المصري أحداث شغب و خروج عن النص بين اللاعبين عقب إنتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب ، ودخول أكثر من لاعب في مشادة وصلت للإشتباك بالأيدي.

من المقرر أن يسلم الزناتي تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتي فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعي إنشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

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ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر المران على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.

الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.