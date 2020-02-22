شكرا لقرائتكم حازم إمام وعبد الشافى يخضعان لأشعة فى الزمالك بسبب إصابات السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حازم إمام ، تعرض لإصابة بشد فى العضلة الضامة، فى حين عانى من محمد عبد الشافى من إصابة فى غضروف الركبة، حيث شارك الثنائى فى مباراة الأهلى الأخيرة فى السوبر المصرى، رغم إصابتهما، ومن المقرر أن تُحدد الفحوصات الطبية حجم إصابة ثنائى الأبيض.
يشار إلى أن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قدر قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للتدريب غد، الأحد، حيث يرتبط الفريق بمواجهة الأهلى يوم الإثنين المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، حيث يترقب الجهاز الفنى للأبيض، القرار النهائى لاتحاد الكرة بشأن المباراة وموقف مجلس الإدارة من خوض اللقاء من عدمه، خاصة لعودة الفريق أمس من الإمارات.
الجدير بالذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.
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