شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يوقع عقوبة مالية على عبد الرحمن مجدى .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى وقت سابق كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق والمنتخب الأولمبى من مواجهة بيراميدز، مؤكداً أن اللاعب غير ملتزم فى التدريبات، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "الجهاز الفنى للإسماعيلى قرر استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز عقاباً له على استهتاره وعدم التزامه فى التدريبات التى تسبق المباراة"، وغاب عبد الرحمن مجدى عن مواجهة الرجاء المغربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.
ومنح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 3 أيام وذلك ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى ، ولم يتحد موعد مباريات الدور الثانى للمسابقة والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية.
ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.
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