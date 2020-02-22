شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة: إصدار عقوبات شغب سوبر الأهلي والزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الإنضباط برئاسة سيد بندراي إصدار العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري ، اليوم السبت عقب إنتهاء الاجتماع المنعقد حالياً بمقر اتحاد الكرة ، حيث استدعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة سيد بنداري ، لحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات للإستماع لأقواله في الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري الذى جمع الأهلي و الزمالك يوم الخميس الماضي و انتهي بفوز الأبيض بضربات الترجيح و التتويج بلقب السوبر.

الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شهدت مباراة السوبر المصري أحداث شغب وخروج عن النص بين اللاعبين عقب إنتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب ، ودخول أكثر من لاعب في مشادة وصلت للإشتباك بالأيدي.

من المقرر أن يسلم الزناتي تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتي فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعي إنشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.

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انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.