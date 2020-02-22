إف سي مصر يواجه الشرقية الدخان وإنبى وديا

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق نادى إف سي مصر ، خوض مباراتين وديتين يومى الثلاثاء والخميس المقبلين مع الشرقية الدخان وإنبى على التوالي، لتجريب جميع اللاعبين قبل إنطلاق الدور الثانى .

ويخوض فريق مصر تدريباته على فترتين صباحا ومساءا، حيث فرض الجهاز الفني تطبيق اليوم الكامل على اللاعبين ، للإستعداد للدور الثانى .

نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

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ضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.

وأشار المدير الفنى لنادى مصر إلى أنه سعيد بروح اللاعبين القتالية عقب إدراك دجلة للتعادل، حيث تقدم فريقه بهدف عن طريقه لاعبه ألفيس فى الدقيقة 45 ثم أدرك رجب عمران التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 72 قبل أن يعود ألفيس مجددا ويسجل هدف فوز لنادى مصر فى الدقيقة 82 وهو ما أكد جلال سعادته بذلك الأمر بشأن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بالكأس.