شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم في التأهل على دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تستضيفها القاهرة بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 8 في دور الـ 32 ، و وصعد أبو القاسم لدور الـ 32 بالفوز على بطل الصين 15 / 2 في دور الـ 64 ، بينما تأهل محمد حمزة حمزة لدور الـ 32 الفوز على بطل قبرص بنتيجة 15 / 6.

وتمكن محمد حمزة من التغلب فى الجولة الأخيرة للأدوار التمهيدية على لاعب هونج كونج كا شى يونج بنتيجة 15 / 13 أمس ليسجل بذلك حضوره رسميا فى الأدوار الرئيسية للبطولة .

ودع الثلاثى المصرى محمد حسن ويوسف سناء ويوسف فودة منافسات الفردى للبطولة ذاتها بعد الخسارة فى الأدوار التمهيدية أمام كل من على الترتيب البولندى ماكيج بيم 15 /9 و الصينى بن ويى 15 /9 والبرازيلى جويلهرمى تولدو 15 /4 .

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من جهته أكد رئيس اتحاد السلاح، عبد المنعم الحسينى، أن لاعبينا قدموا مباريات جيدة فى الأدوار التمهيدية أمام المنافسين الآخرين، وصعد من بينهم الثنائى علاء أبو القاسم ومحمد حمزة إلى الأدوار الرئيسية.

وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل أمريكا.