شكرا لقرائتكم اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الأقرب هو توقيع عقوبة على محمود شيكابالا لاعب الزمالك تصل إلى إيقافه 4 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة بالإمارات والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الجزاء 4-3.

وقال المصدر، إنه سبق وتم تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام بيرميدز، لذا سيتم إيقافه 4 مباريات بعد تكرار الواقعة مع تغليظ العقوبة لتصل إلى 100 ألف جنيه.

أضاف أنه لن يتم قبول تظلم نادى الزمالك على العقوبة وتخفيفها بعد ذلك، خاصة وأن هذه المرة هي الثانية لشيكابالا.

تابع أن لجنة الانضباط ترغب في إصدار عقوبة نهائية على اللاعب وعدم تخفيفها، لذا الأقرب إيقافه 4 مباريات.