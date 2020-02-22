شكرا لقرائتكم إيقاف 6 لاعبين من الأهلى والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، على إيقاف 6 لاعبين من الأهلى والزمالك عقب أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الجمعة الماضى بالإمارات وانتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

وتتجه النية لإيقاف ثلاثى الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور، بواقع 4 مباريات للأول وثلاث مباريات للثانى والثالث بجانب غرامات مالية، وإيقاف ثلاثى الأهلى محمود كهربا ووليد سليمان وأجايى بواقع 3 مباريات للأول وإثنتين للثانى والثالث.

استدعت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة برئاسة سيد بنداري ، لحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات للإستماع لأقواله في الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري الذى جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي و انتهي بفوز الأبيض بضربات الترجيح و التتويج بلقب السوبر.

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شهدت مباراة السوبر المصري أحداث شغب و خروج عن النص بين اللاعبين عقب إنتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب ، ودخول أكثر من لاعب في مشادة وصلت للإشتباك بالأيدي.

من المقرر أن يسلم الزناتي تقريره للرد على الأنباء القوية عن عدم ذكر الزناتي فى تقريره وقائع الشغب التى حدثت فى المباراة بداعي إنشغاله بمراسم التتويج بالسوبر.