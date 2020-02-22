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شكرا لقرائتكم "أوس أوس" يكشف صداقته بـ محمد صلاح فى تصريحات لصحيفة إنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت الصحيفة أن أوس أوس يتطلع لتحقيق النجاح في إنجلترا بعد مرور شهر على زيارته إلى ليفربول، حيث لم يُمثّل مطلقًا من قبل في فيلم أو مسلسل تلفزيوني إنجليزي أو أمريكي، وقال للصحيفة: “إنه لشرف لي أن أصبح مشهورًا في إنجلترا”.
وأضاف محمد أسامة، "أنا ومحمد صلاح أصدقاء منذ 6 سنوات، وبدأت تلك العلاقة عندما قررت زيارة أصدقائي من المنتخب الوطني أثناء معسكر الفريق".
تابع، "قابلت صلاح هناك، وكانت تلك المرة الأولى التي أتحدث معه، وأخبرني أنه من أشد المعجبين بأعمالي، وأخبرته انني أيضًا معجبًا به، ومن تلك اللحظة بدأت صداقتنا".
وعن كواليس حضوره لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد قال، "كنت هناك لقضاء ليلة رأس السنة في أجواء إنجلترا المدهشة مع زوجتي، ولمقابلة صديقي صلاح بعد حضور مباراة الريدز ضد شيفيلد يونايتد".
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