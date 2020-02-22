شكرا لقرائتكم "أوس أوس" يكشف صداقته بـ محمد صلاح فى تصريحات لصحيفة إنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصلت صحيفة " ليفربول إيكو" الإنجليزية، مع محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم مسرح مصر الذي حضر إلى إنجلترا منذ عدة أسابيع لمقابلة صديقه محمد صلاح نجم ليفربول، وذكرت الصحيفة أن على الممثل محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" صاحب الـ5.6 مليون متابع على موقع انستجرام حضر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز وإنتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل، وإلتقي مع محمد صلاح في إحدى حجرات الملعب قبل أن يقوم صلاح بتقديم الممثل المصري لأصدقائه وزملائه في الفريق أليكس أوكسليد تشامبرلين وديان لوفرين، كما أهداه محمد صلاح قميصه الذي لعب به المباراة ذاتها.

وأضافت الصحيفة أن أوس أوس يتطلع لتحقيق النجاح في إنجلترا بعد مرور شهر على زيارته إلى ليفربول، حيث لم يُمثّل مطلقًا من قبل في فيلم أو مسلسل تلفزيوني إنجليزي أو أمريكي، وقال للصحيفة: “إنه لشرف لي أن أصبح مشهورًا في إنجلترا”.

وأضاف محمد أسامة، "أنا ومحمد صلاح أصدقاء منذ 6 سنوات، وبدأت تلك العلاقة عندما قررت زيارة أصدقائي من المنتخب الوطني أثناء معسكر الفريق".

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تابع، "قابلت صلاح هناك، وكانت تلك المرة الأولى التي أتحدث معه، وأخبرني أنه من أشد المعجبين بأعمالي، وأخبرته انني أيضًا معجبًا به، ومن تلك اللحظة بدأت صداقتنا".

وعن كواليس حضوره لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد قال، "كنت هناك لقضاء ليلة رأس السنة في أجواء إنجلترا المدهشة مع زوجتي، ولمقابلة صديقي صلاح بعد حضور مباراة الريدز ضد شيفيلد يونايتد".