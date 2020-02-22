شكرا لقرائتكم الجالية المصرية بالسعودية تنظم رحلات لتشجيع منتخب الشباب فى كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب في مبارياته ببطولة كأس العرب، التي يلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.

وقال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، إن الجالية قامت بدعوات لمساندة منتخب الشباب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما آتى بثماره فى مباراة السعودية، إذ تواجد قرابة ثلاثة آلاف مشجع لمساندة المنتخب، بينهم مدرج خاص بالعائلات.

ويواجه منتخب الشباب نظيره الفلسطيني بعد غد الإثنين، في ختام مبارياته بدور المجموعات الذي جمع فيه 4 نقاط بالفوز على الجزائر 4/1 والتعادل 2/2 مع منتخب السعودية صاحب نفس رصيد النقاط.

وتضم المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

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والمجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

والمجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

والمجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.