شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. الخطيب يدعم لاعبي الأحمر فى التتش بعد خسارة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب الخطيب في تحفيز اللاعبين قبل لقاء الزمالك المقرر لها بعد غد ، الأثنين، بإستاد القاهرة في الدوري خاصة وأن مباراة السوبر شهدت أحداث مُثيرة جراء إشتباكات حدثت بين لاعبي الفريق عقب اللقاء.
على صعيد أخر ، أعد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للأبيض عقب مباراة السوبر،وشهدت مباراة الأهلى والزمالك أحداث شغب حيث قام لاعبو الفريقين بالاشتباك بالأيدى، فى مشهد مؤسف ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك وأفراد من الجهاز الإدارى تشابكوا مع لاعبى الأهلى، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التى تدين الزمالك، حيث أعد مسئولو الأهلى فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبى الزمالك ضد نظرائهم فى الأهلى، وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ عقوبات ضدهم.
ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لا عبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلى.
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