الخليج 365 يكشف تفاصيل المحادثة الساخنة بين كهربا وعبد الله جمعة بعد السوبر

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب الأهلى، عن أن محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، دارت بينه وبين عبد الله جمعة لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر أول أمس الخميس.
وقال المصدر، إن كهربا أرسل إلى عبد الله جمعة قائلا: "عيب اللي عملته انت كده هتخلي الناس تكرهك"، ورد عليه عبد الله جمعة: "متجيش على أخوك الصغير علشان تكسب بنط عند الأهلاوية، أنا اتشتمت بأمي ومكانش ينفع أسكت".
وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
واحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيره بفوز الفريق الكروى على الأهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .
وكتب عبد الله جمعة على صورة له وهو يحمل كأس السوبر المصري : " تعالى الزمالك يا صالح بطولات ".
وتجتمع اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.
واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.
الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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