شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل المحادثة الساخنة بين كهربا وعبد الله جمعة بعد السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب الأهلى، عن أن محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، دارت بينه وبين عبد الله جمعة لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر أول أمس الخميس.

وقال المصدر، إن كهربا أرسل إلى عبد الله جمعة قائلا: "عيب اللي عملته انت كده هتخلي الناس تكرهك"، ورد عليه عبد الله جمعة: "متجيش على أخوك الصغير علشان تكسب بنط عند الأهلاوية، أنا اتشتمت بأمي ومكانش ينفع أسكت".

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.