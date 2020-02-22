حازم إمام : هذا ماحدث بالتفصيل في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

قال حازم إمام ، قائد الزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري، لم تشهد الكثير من الفنيات، نظرا لاعتماد الفريقين على الدفاع المتكتل وغلق المساحات.
وأضاف حازم إمام ، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن مباراة السوبر جاءت عكس التوقعات؛ حيث كان يتوقع لها أن تأتى قوية نظرا للأحداث التى سبقت المباراة، ولكنها جاءت ضعيفة فنيا.
وأشار حازم إمام إلى أن ركلات الجزاء، تحتاج إلى حارس جيد، لترجيح كفة فريقه، مشددا على أن محمد أبوجبل، كان فى أفضل أحواله فى المباراة، وهو ما ساهم فى تتويج الزمالك باللقب.
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