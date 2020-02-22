على غرار الزمالك.. أسباب تجعل الأهلي مستفيدا في حال تأجيل قمة الدوري

كتب: شريف الجنيدي

حتى الآن لم يتضح مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لتأجيل مباراة القمة بحجة "الحفاظ على لاعبيه"، أعلن الأهلي رفضه التأجيل مؤكداً تمسكه بخوض المباراة في موعدها، وذلك بعد أيام من خسارة بطولة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعقب انتهاء المباراة، نشبت مشاجرة حادة بين بعض من لاعبي الفريقين، بعدما توجه عبدالله جمعة، صاحب ركلة الجزاء الأخيرة والتي رجحت توّجت الزمالك بلقب السوبر المصري، للاحتفال بطريقة استفزت جماهير الأهلي، بالإضافة إلى قائد الزمالك شيكابالا الذي قام بحركات بذيئة لجماهير الأحمر.

وشهدت الأحداث عدداً من التجاوزات، أبرزها محاولة لاعب الأهلي كهربا التعدي على عبدالله جمعة، كما رصدت عدسات الكاميرات قيام إمام عاشور لاعب الزمالك بركل وليد سليمان الذي كان ساقطاً على الأرض حينها، والذي حاول بدوره التعدي على لاعب الزمالك الشاب.

ونظرأً للأحداث المؤسفة، ترى جماهير الأهلي أن مباراة القمة المقبلة هي فرصة لتعويض ما فريقها الأحمر أمام الزمالك، كما أنها فرصة جيدة للرد على ما بدر من بعض لاعبي الأبيض عقب انتهاء مباراة السوبر المصري.

في المقابل، ترغب جماهير الزمالك في رؤية فريقها وتأكيد التفوق على الأهلي في مباراتين متتاليتين، وهو ما يشعل أجواء المباراة القادمة بصورة هيستيرية وكأنها نزال بين مصارعين والفائز هو من سيردي خصمه قتيلاً.

ولكن، هل من الأفضل أن يقبل الأهلي تأجيل المباراة؟

في البداية علينا التنويه أنها ليست حرب وأنها مجرد رياضة ومباراة في كرة القدم، إلا أن الأمور أصبحت خارج السيطرة خلال السنوات الأخيرة بسبب حالة التعصب والغضب والشحن المبالغ فيه من غالبية جماهير الأهلي والزمالك، والذي يساهم وبشكل كبير في عدم الظهور بالشكل الفني الذي يليق بتاريخ الفريقين فضلاً عن عدم عودة الجماهير الى مدرجات الملاعب المصرية، خوفاً من تكرار كارثة بورسعيد.

ما يشغل بال جماهير الأهلي في الوقت الحالي ما يسمونه "الانتقام"، حيث يرون أن خوض المبارة في هذا التوقيت سيدخل لاعبي الأحمر مواجهة الزمالك بمنتهى القوة ليردوا داخل أرضية الملعب أملاً في تحقيق نتيجة كبيرة على الفريق الأبيض على غرار مباراة 6-1 الشهيرة وذلك عقب الأحداث التي شهدها ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وإذا لفظ جمهور المارد الاحمر أنفاسه وتريث قليلاً، فسيرى أن تأجيل مباراة القمة في الوقت الحالي هو مناسب جداً للمرحلة التي يمر بها الفريق حالياً خاصة مع المواجهات القوية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة والتي ستحتاج منه درجة عالية من التركيز.

فمع الشحن الزائد والمشاجرات التي وقعت بين لاعبي الفريقين، سيفكر لاعبو الأهلي في "الانتقام البدني" أكثر من "الانتقام الفني"، وستشهد المباراة عدداً لا نهائياً من التدخلات العنيفة والكروت الصفراء -وربما الحمراء- وهو ما سيؤثر كثيراً على تركيز لاعبي الأحمر داخل ملعب المباراة والالتفات اكثر للتداخل والاحتكاك مع لاعبي الزمالك.

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أحد الأسباب التي قد تجبر الأهلي على قبول تأجيل المباراة هو أن الاحتكاكات القوية والمتوقعة التي ستشهدها في مباراة القمة المقبلة لن ينتج عنها - كما أشرنا - إلى بطاقات حمراء فحسب، بل قد يمتد الأمر ايضاً إلى عقوبات مالية على بعض اللاعبين وقد تمتد ايضاً إلى إيقاف عدد من المباريات، وهو الأمر الذي ليس في مصلحة الأهلي ومديره الفني السويسري رينيه فايلر خاصة في المباريات المقبلة سواء في بطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر.

يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير القطبين العقوبات المقرر توقيعها على بعض لاعبي الفريقين بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب محمد بن زايد عقب نهاية مباراة السوبر المصري.

ومع طرد لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بسبب اشتباكه مع عبدالله جمعة، وتأكيد فايلر غيابه عن المباراة المقبلة أمام الزمالك، فمن المتوقع غياب عدد من لاعبي الأهلي عن المباراة بسبب العقوبات المنتظر توقيعها على لاعبي الفريقين.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن غياب عدد من أبرز لاعبي الاحمر عن لقاء القمة، منهم وليد سليمان والمهاجم أليو بادجي، وأليو ديانج وأحمد فتحي، في المقابل فإنه من المنتظر توقيع عقوبة الإيقاف على شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور فقط من الزمالك.

لذا فمواجهة الأهلي للزمالك في ظل تلك الغيابات – إن حدثت – ستفقد قوة الفريق التي ظهر عليها في مباراة السوبر الماضية، وبالتالي ستؤثر على أداء وترابط اللاعبين حتى وإن تم الدفع بلاعبي الاحتياط الذين هم أقل جاهزية من اللاعبين الأساسيين

كما أن الشكوك لازالت تحوم حول مشاركة نجم الفريق الأول بالأهلي رمضان صبحي الذي لازال يتعافى من إصابته، وهو ما قد يجبر فايلر على عدم الدفع به في مباراة الزمالك حرصا منه على قائد المنتخب الأولمبي وخوفاً من عدم لحاقه بمباراة صن داونز الهامة.

وسيساهم تأجيل المباراة في توفير الوقت الكافي لتجاوز مرحلة العقوبات بالإضافة إلى عودة نجوم الفريق من غياباتهم بداعي الإصابة أمثال رمضان صبحي وحمدي فتحي، أو الغائبين بداعي الإيقاف، فضلا عن مشاركة المهاجم اليو بادجي خلال الفترة المقبلة والتي ستساهم في عودته إلى مستواه وبدء تقديم مساهماته مع الفريق الأحمر.

وأهم الأسباب التي قد تجعل الأهلي يفضل عدم خوض مباراة القمة المقبلة، هو الاستعداد الذهني والبدني الجيد لمباراة دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

فعدم خوض مباراة القمة يمنح لاعبي الأهلي الوقت لاستعادة التركيز الكافي لاستعادة هيبة الفريق أمام الفريق الجنوب إفريقي خاصة بعد الخسارة المذلة أمامه في الموسم الماضي بخماسية نظيفة، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق اللقب الغائب عن خزانة النادي منذ عام 2013، وهو اللقب الذي تحلم به جماهير القلعة الحمراء وتطالب به في ظل التدعيمات القوية والشكل الجديد والملفت الذي ظهر به الفريق منذ بداية الموسم الجاري وتولي فايلر مسئولية تدريب الفريق.

لذا، فالأولوية حالياً لجماهير ولاعبي النادي الأهلي هي طيّ صفحة مباراة السوبر وأحداثها وتداعياتها، وصب جام غضبهم على الانتقام من فريق صن دوانز، بدلاً من إهدار الوقت في التركيز على مباراة غير مؤثرة على مشوار الأحمر في الدوري.