شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو بعد هدفه الأول بالدورى السعودى: "انتظروا المزيد من ألأهداف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المغربى وليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودى والمعار من الأهلى المصرى، عن سعادته بإحرازه أول هدف له فى الدورى السعودى، مؤكدا أنه فى انتظار إحرازه المزيد من الأهداف.

ونشر أزارو، عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو لإحرازه الهدف فى مباراة فريقه، أمس الجمعة، أمام الفيصلى، صحبه بتعليق: " الهدف الأول مع فريقى الجديد، فى انتظار المزيد من الأهداف إن شاء الله".

فيما حرص عدد من زملائه السابقين فى الأهلى، على تهنئته بأول أهداف، منهم على لطفى، حارس القلعة الحمراء، قائلا له: "مبروك يا حبيبى، ربنا معاك"، وقال إسلام محارب، جناح نادى الجونة: "الهداف هداف يا أزارو زارو"، كذلك هنئه محمد شريف لاعب الأهلى المعار لإنبى وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة.

وقاد المهاجم المغربى وليد أزارو، فريقه الاتفاق، لتحقيق فوزا ثمينا، على مضيفه فريق الفيصلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البطولة.

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سجل المهاجم المغربى وليد أزارو، أول أهدافه فى الدورى السعودى، مع فريق الاتفاق، فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية من زميله، فشل حارس الفيصلى فى التصدى لها، قبل أن ينجح فريق الفيصلى، فى الرد سريعا، عن طريق خالد حسين كعبى، الذى سجل هدف التعادل فى الدقيقة 63، ثم نجح سعيد الربيعى، فى تسجيل هدف فوز الاتفاق بالمباراة، فى الدقيقة 65، من ضربة رأسية، من خطأ فادح لحارس الفيصلى.

كان أزارو، رحل عن صفوف النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الماضى، لينضم لصفوف فريق الاتفاق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة 23، فى المركز الحادى عشر، بينما توقف رصيد الفيصلى عند النقطة 28 فى المركز السابع، ويتصدر الهلال ترتيب الدورى السعودى، برصيد 41 نقطة.