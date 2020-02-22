شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد ساخراً: فات يومين والزمالك مخدش بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادى الزمالك السابق، صورة عبر إنستجرام مرتدياً قميص الأبيض وعلق قائلا، "ياااااه معقوله بقالى يومين كدا قاعد من غير بطولة الحرمان وحش فعلا"، وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من ناحية أخرى، أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.

وقال كارتيرون، "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى .

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ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.