سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن الأقرب هو توقيع عقوبة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، تصل إلى إيقافه 4 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة بالإمارات والتى انتهت بفوز الأبيض بركلات الجزاء 4-3.

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واحتفل شيكابالا قائد الزمالك بتتويج فريقه بلقب السوبر على حساب الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبى الإماراتية، مع سعد محمد لاعب الفريق الأبيض والمصاب بالسرطان.

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وتوّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الاهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

وجهز مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للأبيض عقب مباراة السوبر التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول، الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى والتى حسمها الأبيض لصالحه بالفوز 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت مباراة الأهلى والزمالك أحداث شغب حيث قام لاعبو الفريقين بالتراشق بالأيدى فى مشهد مؤسف ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبو الزمالك وأفراد من الجهاز الإدارى تشابكوا مع لاعبى الأهلى وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التى تٌدين الزمالك حيث أعد مسئولو الأهلى فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبى الزمالك ضد نظراؤهم فى الأهلى وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ عقوبات ضدهم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لا عبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.