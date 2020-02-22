شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدعم لاعبي الأهلي فى التتش بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي على حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم بعد الخسارة من الزمالك أمس الأول، الخميس، فى السوبر المحلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3 خلال اللقاء الذى جمعهما بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ويرغب الخطيب فى تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد القاهرة فى الدورى، خاصة أن مباراة السوبر شهدت أحداثا مُثيرة واشتباكات بين لاعبى الفريقين عقب اللقاء.

على صعيد آخر، أعد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للأبيض عقب مباراة السوبر، وشهدت مباراة الأهلى والزمالك أحداث شغب حيث اشتبك لاعبو الفريقين بالأيدى، فى مشهد مؤسف ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك وأفراد من الجهاز الإدارى تشابكوا مع لاعبى الأهلى، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التى تدين الزمالك، حيث أعد مسئولو الأهلى فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبى الزمالك ضد نظرائهم فى الأهلى، وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ عقوبات ضدهم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لا عبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلى.