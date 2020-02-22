سوبر كورة يكشف كواليس جلسة تصفية الأجواء فى الأهلي بقيادة الكبار بعد أحداث السوبر

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة الدولى بدون حضور جماهيرى، فى السابعة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، 24 فبراير، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.

وسيطرت حالة من الحزن على بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر أمس قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي ،وسادت الصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع البطولة والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

واستقر فايلر على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق، سيكون على رأسها عودة الظهير الأيمن أحمد فتحي بدلاً من محمد هاني الذي لم يقدم المردود الجيد في مباراة الزمالك الأخيرة وأضاع ضربة جزاء، بالإضافة إلى عودة وليد سليمان صانع الألعاب للتشكيل الأساسي ، مع إمكانية إعادة أحمد الشيخ مرة أخرى على حساب حسين الشحات بعدما كشفت مباراة السوبر المحلي عن تراجع مستوي بعض العناصر الأساسية.