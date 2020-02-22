فرج عامر: لابد من عقوبات رادعة لكل من تجاوز فى مباراة السوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادى سموحة، بعقوبات رادعة من جانب اتحاد كرة القدم، ضد كل من تجاوز فى مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت الخميس الماضى، فى دولة الإمارات الشقيقة.

وقال عامر، عبر حسابه على فيسبوك: "لابد من عقوبات رادعة من اتحاد كرة القدم لكل من تجاوز فى مباراة السوبر المصرى فى دولة الإمارات العربية الشقيقة، سواء لاعبين أو إداريين".

وانطلق منذ قليل، اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، التى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

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ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك، الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 4 -3، بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلى.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر أمس الجمعة، من الإمارات وحصل على راحة من التدريبات، على أن يبدأ ظهر اليوم، الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى بركلات الترجيح، ويقتصر المران على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.