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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم طارق لاعبة الطائرة: نفسى أكون سيدة أعمال وبحب إميليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم طارق لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة .. بحب اقرأ فى مواضيع كثيرة مختلفة.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة بكل أنواعها بصراحة.
مريم طارق
جينيا لاعب منتخب فرنسا.. أفضل ليبرو فى العالم.
عمرو دياب طبعا.. بحب كل أغانيه.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
سيدة أعمال.
مريم طارق
لا.. خالص أنا بتعامل مع المعاكسات بالتجاهل تماما.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
النجمة الإنجليزية أميليا كلارك.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الاثنين بصراحة.. ده له وقته وده لو وقته.
مريم طارق
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