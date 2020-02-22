شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم طارق لاعبة الطائرة: نفسى أكون سيدة أعمال وبحب إميليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم طارق لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

القراءة .. بحب اقرأ فى مواضيع كثيرة مختلفة.

المكرونة بكل أنواعها بصراحة.



مريم طارق

جينيا لاعب منتخب فرنسا.. أفضل ليبرو فى العالم.

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عمرو دياب طبعا.. بحب كل أغانيه.

سيدة أعمال.



مريم طارق

لا.. خالص أنا بتعامل مع المعاكسات بالتجاهل تماما.

النجمة الإنجليزية أميليا كلارك.

الاثنين بصراحة.. ده له وقته وده لو وقته.