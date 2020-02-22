شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: تأجيل القمة يصب فى مصلحة الأهلى والزمالك أفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه يؤيد تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وأضاف خالد لطيف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تأجيل المباراة يصب فى مصلحة الناديين على صعيد بطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الأهلى مقبل على مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع النهائى، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك والترجى التونسى.

تابع لطيف أن الأهلى والزمالك ظهر عليهما الإرهاق الشديد خلال مباراة السوبر، وبالتالى خوض مباراة قمة جديدة قبل مواجهتى الترجى وصن داونز سيؤثر على الفريقين سلبا وسيدفع الناديان الكبيران الثمن افريقيا.

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وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، فى موعدها الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ولا نية لتأجيلها.

وعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.